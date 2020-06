Hellas Verona, Di Carmine al 45': "Dal campo non sembrava espulsione. Il caldo si sente"

Samuel Di Carmine, attaccante dell'Hellas Verona autore di una doppietta nel primo tempo contro il Cagliari, proprio al termine dei primi quarantacinque minuti si è fermato ai microfoni di DAZN: "Siamo partiti bene, messi bene in campo. Poi siamo rimasti in 10 per un'espulsione che dal campo non sembrava e la partita è un po' cambiata. In più c'è il caldo e si sente dopo tanto che si è stati fermi. L'urlo di Juric sul secondo gol? Non ci ho fatto caso, ho pensato solo a tirare e fare gol".