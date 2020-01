© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono due i nomi caldi sull'asse di mercato fra Inter ed Hellas Verona. Per l'immediato, si legge su Tuttosport, le attenzioni sono su Federico Dimarco, terzino sinistro che andrà a completare la linea difensiva della formazione di Ivan Juric con l'intenzione di trovare maggiore spazio rispetto a quanto fatto finora in nerazzurro. Per il futuro, invece, le due società stanno parlando della permanenza di Eddie Salcedo al Bentegodi qualora la compagine scaligera riuscisse a centrare l'obiettivo salvezza.