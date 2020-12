Hellas Verona dopo l'1-1 col Cagliari, Zaccagni: "Felice del gol, ma potevamo vincerla"

vedi letture

Il Verona non riesce a vincere, fermato sull'1-1 in casa dal Cagliari, e deve rimandare la possibilità di scavalcare la Lazio. Grande protagonista del match è Mattia Zaccagni, autore della rete che ha aperto le marcature, che ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sul match contro i sardi. "Sono molto contento del gol, abbiamo fatto una buona partita ma potevamo fare di più, anche vincerla", ha dichiarato. Poi una battuta sulla sua posizione in campo e sul rendimento in zona gol. "Quest'anno riesco a inserirmi meglio e con più continuità. Difendiamo sempre allo stesso modo e cerchiamo di essere aggressivi. Poi abbbiamo Silvestri che ci salva spesso le partite", ha concluso il trequartista.