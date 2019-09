Hellas Verona, ecco la lista ufficiale per la Serie A 2019/2020: out Badu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista dell'Hellas Verona: esclusi Badu e Crescenzi.

Hellas Verona 2019-2020 - 21 giocatori + 10 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Marco Silvestri, Alessandro Berardi, Davide Faraoni, Mattia Zaccagni, Salvatore Bocchetti, Alan Empereur, Luigi Vitale, Daniel Bessa, Valerio Verre, Gennaro Tutino, Samuel Di Carmine, Giampaolo Pazzini

Altri elementi della rosa: Boris Radunovic, Pawel Dawidowicz, Amir Rrahmani, Koray Gunter, Miguel Veloso, Liam Henderson, Darko Lazovic, Sofyan Amrabat, Mariusz Stepinski

Under 22: Marash Kumbulla, Andrea Danzi, Lucas Felippe, Gasolina Wesley, Abdoulaye Traoré, Lubomir Tupta, Claude Adjapong, Bogdan Jocic, Eddie Salcedo, Matteo Pessina