Hellas Verona, Empereur: "Ho dei dubbi sulla regolarità dei due gol del Napoli"

Il difensore dell'Hellas Verona Alan Empereur, ha parlato ai canali ufficiali del club veneto dopo la sconfitta per 2-0 subita al San Paolo contro il Napoli: "Direi che abbiamo fatto una grande partita, ma l'abbiamo persa nei dettagli. Penso anche all'episodio del VAR, il gol non so se fosse stato da annullare, ma per certo so che non avremmo meritato di perdere. Dobbiamo solo continuare a lavorare così, perché alla fine vieni ripagato".

Pensate all'Europa?

"Noi lavoriamo sempre durante la settimana con l'obiettivo della salvezza, ma giocandocela sempre, con tutti. Dobbiamo solo continuare così: uniti e umili".

Cosa pensa dei due gol che avete subito oggi?

"Non voglio stare qua a piangere, ma non c'era calcio d'angolo per il Napoli in occasione della rete di Milik, mentre il secondo gol lo voglio rivedere perché forse c’era un fallo sul nostro difensore. Però non importa: dovremo solo essere più attenti sulle palle inattive, perché non possiamo perdere una partita così".