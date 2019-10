Hellas Verona, finalmente Lazovic: il serbo risponde a Juric

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sta facendo bene le due fasi, finora ha avuto tante palle gol, se li avesse segnati sarebbe stato stupendo. Gli manca un po' quello", diceva di Lazovic alla vigilia del match con il Sassuolo Ivan Juric. Quella che adesso sembra una premonizione, non più tardi di pochi giorni fa era un ibrido di esortazione e auspicio che il serbo non ha impiegato molto a raccogliere. Il gol-vittoria di Parma non è casualità, ma naturale conseguenza di un canovaccio che forse il tecnico di Spalato aveva intravisto prima di tutti. Corre forte, Darko, che fino a martedì aveva sprecato qualche occasione di troppo per la poca lucidità sotto porta, rovescio della medaglia del lavoro dispendioso a tutto campo impostogli dal suo allenatore. Al Tardini è però arrivata la tanto attesa rete, che adesso può innescare un effetto domino: maggiore autostima, mente sgombra e più coraggio, da tramutare il più possibile in nuove realizzazioni nel prosieguo del campionato.

ATTACCO, SE CI SEI BATTI UN COLPO - L'unica vera pecca di una trasferta comunque memorabile riguarda l'attacco, che è rimasto ancora a secco. Dei giocatori offensivi a disposizione di Juric si è sbloccato sin qui soltanto Pessina - che tanto offensivo non è -, match winner a Lecce. Ancora zero marcature per i vari Stepinski, Di Carmine, Zaccagni e Verre. Non ne fa però un dramma il tecnico degli scaligeri, che ha più volte ribadito un concetto molto chiaro: vietato focalizzarsi soltanto su ciò che non funziona, perché il rischio è quello di perdere per strada quanto di buono costruito in questi primi dieci turni di campionato. Il tempo per migliorare c'è, i margini pure, i risultati stanno certamente aiutando. Si riparte dalle certezze: unità d'intenti e una difesa da primato, la migliore in Italia.

TESTA A DOMENICA - Tra tre giorni si torna al Bentegodi: gli scaligeri affronteranno il Brescia, sconfitto nel secondo anticipo del turno infrasettimanale dall'Inter. L'occasione è ghiotta: una vittoria consentirebbe di scavare un solco profondo da una diretta concorrente, già distante cinque punti. Uno scontro diretto di certo non decisivo, ma che può consentire di assestare una prima spallata alla lotta salvezza. È ancora presto per fare una stima su chi recupererà per il prossimo impegno: da valutare Pazzini e Bocchetti, entrambi in via di guarigione, così come Veloso, uscito malconcio dalla sfida di Parma. Può recuperare Dawidowicz, escluso dai convocati martedì per un risentimento ai flessori della coscia sinistra.