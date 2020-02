Hellas Verona, e se il meglio dovesse ancora venire?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"E se il meglio dovesse ancora venire?". Le virgolette, dovute, stanno ad indicare che la paternità della frase non appartiene a chi la riporta. Marco Davide Faraoni, uno dei volti della sorpresa Hellas, a corredo di una fotografia raffigurante un'esultanza di squadra, ha voluto affidare questa considerazione ai propri canali social poche ore dopo la schiacciante vittoria sul Lecce. Tutto legittimo, tra il sognante e l'ambizioso, che fotografa alla perfezione l'entusiasmo che si respira di questi tempi a Verona. Ma anche uno spunto di riflessione, più serio che faceto: la banda di Juric può davvero puntare all'Europa?

PERCHÉ SÌ - Classifica alla mano, le ambizioni europee risulterebbero ampiamente giustificate. Da una prospettiva prettamente statistica, per pareggiare il margine di vantaggio dalla zona rossa - con una gara in meno all'attivo - occorrerebbe moltiplicare per sette il gap dal sesto posto. Non solo: nella bagarre per l'Europa League, nessuno ha incassato meno reti della squadra di Juric. Meglio di Cagliari, Milan - che ha anche segnato meno - e Parma. Per trovare chi ha fatto meglio è necessario scomodare la lotta Scudetto: soltanto Juventus, Inter e Lazio possono vantare una difesa meno battuta degli scaligeri. Vero che resta il discrimine della gara da recuperare - peraltro condiviso con i biancocelesti - ma il dato è suffragato dal rendimento sul campo degli interpreti: Rrahmani, a suon di prestazioni convincenti, si è guadagnato la chiamata del Napoli, mentre Kumbulla, anche lui in orbita azzurra, è appetito da altre big del nostro campionato.

PERCHÉ NO - Il primo a fare gli scongiuri è proprio Ivan Juric. E non poteva essere altrimenti. Dopo il tre a zero sul Lecce, il tecnico di Spalato era stato chiaro in conferenza: "I tifosi possono sognare, io no. Bisogna ragionare come qualche mese fa, l'obiettivo resta salvarsi". Un'interpretazione ineccepibile del ruolo di equilibratore e gestore, che gli compete di diritto - e dovere -. Troppo facile lasciarsi trascinare dagli entusiasmi dopo un girone abbondante oltre ogni aspettativa. La vera sfida parte ora: il traguardo è straordinariamente vicino, visibile, quasi tangibile. Ma non ancora raggiunto. L'ultimo scatto, quello decisivo, è notoriamente il più arduo. Di qui il divieto categorico di indietreggiare anche solo di un millimetro rispetto al ritmo tenuto sin qui. Il traguardo dei quaranta punti, de facto, è ciò che separa l'Hellas dalla sgomitante lotta salvezza alla caduta di ogni limite.

CAPITOLO DIMARCO - Postilla di mercato: la trattativa per Dimarco è ai dettagli. Ultime formalità da espletare, poi l'esterno ex Parma si unirà ai gialloblù fino al giugno prossimo. Fronte uscite sempre aperto a pochi giorni dal gong, non si escludono nemmeno nuovi colpi in entrata, anche se al momento non sembrano esserci altre operazioni ben imbastite. Basta pazientare ancora un po': chi vivrà, vedrà.