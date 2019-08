© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colpo del Verona. Come riporta Gazzetta.it infatti, dalla Juventus arriva in prestito Wesley, laterale classe 2000 soprannominato Gasolina per la sua velocità sulla fascia. I bianconeri lo hanno portato in Italia qualche mese fa, adesso il brasiliano è pronto per debuttare in serie A con la maglia dell'Hellas.