Hellas Verona, idea Ceccherini. Ma l'operazione con la Fiorentina è in fase interlocutoria

Possibile nome nuovo per la difesa dell'Hellas Verona. Come riporta FirenzeViola.it, infatti, nel mirino scaligero ci sarebbe Federico Ceccherini: per il difensore della Fiorentina ci sarebbero possibilità di un trasferimento nei veneti, andando così a rinsaldare un asse di mercato che negli ultimi tempi ha visto muoversi Amrabat verso Firenze e Benassi in direzione opposta. Anche se, ancora, l'eventuale operazione, non avviata, vive una fase interlocutoria.