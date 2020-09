Hellas Verona, ieri Barak e oggi Favilli. Juric: "Nel pomeriggio dovrebbe allenarsi con noi"

Non solo cessioni. L'Hellas Verona in questi giorni è protagonista anche del mercato in entrata e ieri ha definito l'acquisto dall'Udinese del centrocampista ceco Antonin Barak. Oggi, invece, sarà il giorno Andrea Favilli, attaccante che arriverà dal Genoa in prestito con diritto di riscatto. E la conferma è arrivata direttamente dall'allenatore Ivan Juric: Ieri è arrivato Barak, oggi penso che Favilli sarà all'allenamento", ha detto il tecnico croato che prosegue. "Però bisogna lavorare, non puoi buttarli dentro così. Poi ci vuole tempo, anche chi è arrivato a inizio ritiro fisicamente è molto sotto".

