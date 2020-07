Hellas Verona, il giovane Felippe: "Felice per l'esordio, peccato per il ko"

Il giovane Lucas Felippe, centrocampista del Verona che oggi ha fatto il suo debutto in serie A, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei gialloblù:

"Sono contento per il mio esordio, ringrazio il mister e la società. Potevamo fare di più come squadra, non ci è andata bene stasera. Pensiamo già alla prossima partita".

Cosa non ha funzionato questa sera?

"Non è facile venire qui e vincere, li abbiamo messi in difficoltà ma loro sono stati più bravi di noi. Ora dobbiamo prepararci per la prossima sfida. Non è la fine del mondo, non possiamo vincerle tutte.

La mia occasione?

"Forse Pazzini era posizionato meglio di me, ma non ci ho pensato. Ero in trance, la voglio rivedere. Miguel Veloso è un amico, abbiamo un bel rapporto. Mi ispiro a lui, è bello giocare con il mio idolo. È stata una serata indimenticabile. Dedico il mio esordio alla mia famiglia che è molto lontana e a mio nonno che mi guarda da lassù".