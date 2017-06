Hellas Verona, il sogno per l'attacco si chiama Gonçalo Guedes

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome nuovo, in casa Hellas Verona, è un sogno d’inizio estate: Gonçalo Guedes è tra i talenti più luminosi del Portogallo, l’estate scorsa è passato per 30 milioni dal Benfica al Paris Saint-Germain, ma in Francia ha giocato poco. A vent’anni sarà girato a giocare altrove, ovviamente in prestito. Ci pensa anche il Verona. Assistito da Jorge Mendes, sul giocatore la concorrenza è tanta e qualificata, ma l'ipotesi Hellas - riporta il Corriere di Verona - non è da scartare.