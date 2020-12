Hellas Verona-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Zaccagni. Lautaro e Perisic con Lukaku

Il Verona non vince in casa dal 2 novembre, l’Inter cerca il colpaccio per andare momentaneamente in vetta alla classifica, aspettando il Milan impegnato contro la Lazio in serata. Di fronte, due allenatori focosi, per una sfida decisamente calda. Appuntamento alle 18,30.

Ivan Juric deve fare i conti con le tantissime assenze e conferma in gran parte la formazione che ha pareggiato 1-1 a Firenze. Le novità: Magnani al posto di Gunter in difesa e Colley, preferito a Lazovic in attacco. Niente turno di riposo per Zaccagni.

Antonio Conte lascia in panchina a sorpresa Arturo Vidal e vara il 3-4-2-1: alle spalle di Lukaku vi saranno Lautaro e Perisic. Confermati Hakimi e Young sulle fasce, così come la difesa titolare.

Ecco le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Inter.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Salcedo, Zaccagni; Colley. Allenatore: Ivan Juric.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro, Perisic; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.