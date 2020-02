© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"L'altro giorno c'è stato un dispendio fisico importante, adesso vedremo come staremo. Sono convinto che si possa fare, si prepara abbastanza da sola. Li vedo per la prima volta, ieri chi ha giocato ha lavorato a parte. Nessuno ha avvertito problemi dopo la partita, oggi dovremo scaricare e andare sull'intuizione. Ho detto ai ragazzi che se raggiungono obiettivo salvezza anche all'ultima giornata, li porto fuori a mangiare. Poi se succede all'ultima giornata o prima non cambia, speriamo di farcela anche prima". Così ha parlato Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, oggi intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Juventus.