© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Samp parlando così degli avversari: "Se può essere la sfida più difficile? Per noi sono tutte molto difficili se non le affrontiamo bene, altrimenti possiamo fare buone prestazioni".

Come si batte la Samp? "Giocando ai nostri ritmi e cercando di muovere bene la palla".

Cosa teme maggiormente dalla Sampdoria? "È una squadra forte. Sta passando un momento così, quando cambi allenatore perdi un po' di certezze. Ma da quando sono qua non mi soffermo molto sugli altri".