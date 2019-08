Hellas Verona, Juric: "Balotelli? Se arrivasse sarebbe ottimo"

Fonte: hellasverona.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le principali dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Ivan Juric, rilasciate al termine di SPAL-Hellas Verona, test match disputato allo stadio 'Briamasco' di Trento: "La gara? SPAL squadra solida, che gioca da molto tempo con lo stesso modulo e lo stesso allenatore. Nonostante questo e il fatto che in attacco si potesse fare molto meglio, ci sono state tante situazioni positive che avremmo potuto sfruttare. Su molte palle rubate dovevamo fare più male alla SPAL. Henderson? Posizione nuova per lui, penso che possa mettere ancora più qualità nei passaggi, ma ho visto cose positive. In difesa abbiamo concesso pochissimo alla SPAL, sia Rrahmani che Kumbulla hanno fatto bene. Balotelli? Abbiamo bisogno di diversi elementi in vari ruoli, se poi arrivasse un grande giocatore sarebbe ottimo, ma è compito del presidente e del DS. Vogliamo rendere la rosa ancora più competitiva con i nuovi arrivi. La squadra? Sta cambiando, in tanti momenti della gara il Verona mi piace e abbiamo tanti margini di miglioramento. Oggi non abbiamo perso contro una squadra molto più affiatata, ci teniamo questo fatto positivo. Kumbulla? Mi sta dando soddisfazioni, deve continuare così e allenarsi sempre al massimo".