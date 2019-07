Hellas Verona, Juric: "Bologna alla prima? Dobbiamo affrontarle tutte"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, è intervenuto al termine dell'amichevole contro il Trabzonspor, secondo impegno stagionale degli scaligeri. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale: "Ho visto cose positive, ma anche altre che invece sono da migliorare: comunque tutto sommato bene. Sicuramente abbiamo iniziato a giocare, abbiamo anche fatto bene in fase di pressing e scalata là avanti, ma dobbiamo essere più concreti e sfruttare le occasioni: questo lo abbiamo pagato. L’aspetto da migliorare è proprio questo: in A non capitano tante occasioni e bisogna essere in grado di sfruttarle".

Il tecnico dei gialloblù ha commentato anche il nuovo calendario, con l'esordio a Bologna: "Prima o poi vanno affrontate tutte, ma dobbiamo partire e farci trovare pronti alle prime due giornate prima della sosta. Non saranno gare facili, specie con il Bologna che ha uomini di valore. Più avanti con lo sguardo sul calendario non vado, restiamo concentrati sulle prime due per poi fare un primo bilancio".