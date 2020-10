Hellas Verona, Juric: "Ci manca ancora qualcosa. Però ho visto passi in avanti"

vedi letture

In una intervista concessa a Sky, l'allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha così commentato la sconfitta di Parma: "Abbiamo bisogno ancora di tante cose. E' una squadra completamente nuova, sono rimasti in pochi rispetto all'anno scorso: non è facile lavorare subito bene. Però penso che oggi, malgrado la sconfitta, abbiamo fatto molti passi in avanti, anche a livello di gioco. In ogni caso bisogna fare risultati, in Italia è così".