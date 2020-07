Hellas Verona, Juric: "Ciò che sta facendo questa squadra è qualcosa di straordinario"

Un tour de force che prosegue senza sosta per l'Hellas Verona, che a tre giorni dal pari di Firenze scenderà nuovamente in campo contro la Roma, all'Olimpico. Alla vigilia della sfida contro i giallorossi, Ivan Juric ha sviscerato i temi del match ai microfoni del canale ufficiale gialloblù. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo tutti al limite delle forze. E per tutti intendo quadra, staff, collaboratori... Io sto meglio, dopo il lieve malore di Firenze, e anche i ragazzi stanno facendo uno sforzo incredibile. Lo ripeto ancora: ciò che sta facendo questa squadra è qualcosa di straordinario. La Roma? E' una squadra top: ha talmente tante opzioni in rosa che può sopperire alle assenze. Dovremo fare un’altra partita praticamente perfetta. Il nostro obiettivo? Sempre lo stesso: dare il massimo. A Firenze la vittoria ci è sfuggita solo all'ultimo, ma la prestazione è stata eccellente: non mi aspettavo una risposta del genere, ma i ragazzi mi hanno sorpreso ancora. L'unico rimpianto è non averla chiusa col gol del 2-0 e non aver sfruttato i tanti calci d'angolo, ma l'importante è come siamo stati capaci di stare in campo: mi auguro un rendimento simile anche contro la Roma".

