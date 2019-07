Hellas Verona, Juric criptico su Bessa: “Al momento è in sospeso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric nella serata di ieri ha parlato del centrocampista Daniel Bessa, un giocatore su cui il tecnico in fase di presentazione aveva detto di voler puntare, ma che adesso sembra più lontano dal club veneto: “In questo momento è in sospeso. Non è dentro al 100%, ma neanche fuori. – continua Juric nel dopo gara - Sull’impegno non posso dirgli nulla, ha sempre dato il massimo, ma io voglio giocatori che siano al 100% dentro il progetto e questo dipende anche dalle scelte della società. In questo momento poi non lo vedo convinto come dovrebbe essere e ho preferito non schierarlo”.