© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, parla così ai microfoni di Deejay Football Club dell'inizio del campionato di Serie A: "Penso che possano fare bene, il Genoa non li ha confermati e li abbiamo presi. Il campionato si annuncia appassionante, Cagliari, Sassuolo e Genoa si sono rafforzate molto, la vedo dura. SPAL indebolita? Ci sono ancora dieci giorni di mercato, sicuramente faranno qualcosa. Chi si difende meglio vince? È un passo in avanti per il calcio italiano che tutti se la vogliano giocare. In Italia c'è stato un mercato molto importante, il campionato sembra più difficile da decifrare e l'interesse per questo sale"