Hellas Verona, Juric: "Felice per Zaccagni, ma continui così o perde tutto. Ci sono troppi elogi"

"Sono strafelice per Zaccagni, le parole del presidente sono giuste: col sacrificio puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Lui deve continuare così, altrimenti perde tutto: è arrivato a un livello buono e deve riconfermarsi. Come allenatore a volte sei criticato un po' troppo, adesso forse ci sono troppi elogi". Così Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, alla viglia della sfida alla Lazio. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa della crescita di Zaccagni, premiato come giocatore del mese.