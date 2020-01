Hellas Verona, Juric: "Il mercato non sta influenzando i miei uomini"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa anche del calciomercato e delle trattative che stanno coinvolgendo i gialloblu: "Non vedo nei ragazzi che sono in mezzo alle trattative atteggiamenti negativi o preoccupazioni. Non ho questa sensazione. Vorrei nominare Henderson, che anche se ha giocato poco è una grave perdita, è un giocatore forte e un ragazzo che mi ha insegnato molto. Perdere uomini così mi dispiace, voglio ringraziarlo. Kumbulla sta rispondendo bene? Tutti hanno fatto passi in avanti, dai più vecchi ai giovani. Marash è un esempio, è un ragazzo molto serio, è concentrato sul lavoro. Deve continuare così. Rrahmani gioca? Sì".