© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuna contromisura particolare per Cristiano Ronaldo. Lo ha assicurato Ivan Juric quest'oggi in conferenza stampa, parlando della sfida alla Juventus di domani: "No, per Ronaldo no. Badu? Mi dispiace molto per lui, in questa settimana poteva essere un'opzione, ma ha avuto questo taglio e la ferita è ancora aperta. Non sarà a disposizione. In base a come staranno i ragazzi valuteremo. Ci siamo allenati poco, Dimarco ed Eysseric sono arrivati per ultimi, faccio fatica a dare un giudizio. Non è facile entrare nel ritmo che ha la squadra in questo momento".