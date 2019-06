Hellas Verona, Juric nuovo tecnico: un anno di contratto con opzione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Ivan Juric l'allenatore dell'Hellas Verona per la stagione 2019/20. Il presidente Setti ha sciolto le riserve nella giornata di ieri col tecnico croato che ha trovato l'accordo sulla base di un accordo per un anno con opzione per il rinnovo in caso di salvezza. Juric, scrive 'Tggialloblu', guadagnerà 250mila euro.