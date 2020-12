Hellas Verona, Juric: "Pareggio giusto. Europa? Parlarne per noi è un insulto"

vedi letture

Il Verona non riesce a battere il Cagliari. Al gol iniziale di Zaccagni risponde nella ripresa Marin. A fine partita è il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, a fare il punto sul match. "Potevamo vincere noi, ma anche il Cagliari. E' stata una partita combattuta, entrambe volevamo i 3 punti. Noi abbiamo creato tanto, alla fine abbiamo avuto due palle gol per vincerle, ma il pareggio è giusto. E' stata una partita strana perchè all'inizio abbiamo giocato meglio noi, poi nella ripresa meglio loro anche se quella situazione dubbia in area ci ha un po' afflosciati" le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

L'obiettivo rimane la salvezza?

Noi dobbiamo dare il massimo, ma parlare di Verona in Europa lo trovo un insulto. Ci sono tante società che fanno investimenti per anni, che non vendono nessuno e cercano di fare qualcosa in più. Noi dobbiamo dare tempo di crescere ai nostri ragazzi; ogni partita si fa il massimo e poi vedremo dove saremo arrivati.

Lei sta valorizzando molti calciatori...

Noi mi piace valorizzare i giocatori, noi dobbiamo scalare la classifica. Se vendiamo i giocatori dobbiamo comprare, non mi interessano le plusvalenze. Il nostro obiettivo, come società, deve essere crescere a livello di classifica e risultati, non valorizzare i giocatori per altri che poi se li godono.