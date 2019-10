© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Samp, soffermandosi anche su alcuni singoli: "Stepinski? Sono contento, ha l'atteggiamento giusto. Ogni nostro giocatore ha dei limiti, se stanno qua significa che da altre parti non è andata bene. Bisogna lavorare e vedere dove si arriva col lavoro. L'importante è che tutti abbiano la predisposizione a migliorarsi. Questo vale anche per lui, ha l'atteggiamento giusto. Ci sono stati palloni da mettere dentro, non credo però sia un problema".

Da Stepinski si aspetta il lavoro sporco? "Mi aspetto anche i gol. Non credo faccia un lavoro maggiore degli altri, fa il lavoro che fa una punta. Mi aspetto un po' di tutto da lui".