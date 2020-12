Hellas Verona, Juric: "Quando sento dire che Lovato vale venti milioni... Lasciamoli lavorare"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, alla viglia della sfida alla Lazio ha parlato anche delle tante voci di mercato che hanno investito la sua squadra: "Ho detto mille volte che qua sto bene, e lavoro bene. Ieri abbiamo preso un nuovo match analyst, ad esempio. È cambiato tutto, e il merito è del presidente. Qua le cose funzionano per bene. Il nostro rapporto è normale, ognuno fa il suo. Zaccagni ha fatto cinque partite. Va tutto bene, ma quando sento dire che Lovato vale venti milioni... Lasciamoli crescere in serenità, poi è normale che se qualcuno arriva con quei soldi ci pensi. Ma lasciamoli lavorare, le caratteristiche sono buone ma devono lavorare con tranquillità. Zaccagni si è messo in mostra per meriti suoi, non abbiamo parlato di questo".