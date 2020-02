vedi letture

Hellas Verona, Juric: "Stepinski out? Non è una bocciatura, sono scelte tecniche"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Udinese, il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato tra le altre cose anche delle gerarchie in attacco: "Stepinski? In questo momento preferisco giocare con Verre o Pessina. Poi c'era il Lecce contro cui ha giocato Di Carmine. Quando c'è da subentrare vedo Pazzini in vantaggio rispetto agli altri, ha questa voglia di trasmettere cose positive. Non è una bocciatura, sono scelte tecniche".