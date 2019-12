Hellas Verona, Juric: "Tre cambi in gol? Oggi sono stato fortunato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, parla così a Sky Sport dopo il pari interno in rimonta contro il Torino: "In questo momento parliamo di una buona domenica. Nei primi 45' sono usciti tutti i difetti che abbiamo, non possiamo permetterci di giocare sotto ritmo e si vede la differenza. Poi nel secondo tempo siamo partiti bene, prendendo due gol sfortunati ma c'è stata una grande reazione grazie anche allo slancio di chi è entrato dalla panchina. Ne ho cambiati due ma potevo cambiarne altri, chi è entrato ha fatto benissimo. Il Toro è forte e se non siamo al 100% non c'è partita, per il divario individuale che c'è. Quando i ragazzi alzano il livello diventa dura per tutti, vanno oltre i limiti. Nei primi 45' ci sono passati sopra, nulla da dire. Questo gruppo sta facendo cose fantastiche, vanno forte e si sostengono. Questa partita ci apre bene gli occhi sulle cose positive e negative che ci aspettano, abbiamo forza nell'essere riusciti a recuperare ma i primi 45' dicono che non possiamo mollare e sbagliare atteggiamenti, concentrandosi solo sul calcio e non su mercato o feste. A volte però i meriti e demeriti degli allenatori sono sopravvalutati, stavolta mi è andata bene ma i meriti sono tanti".

Servono rinforzi a gennaio?

"Sì, e non poco. Abbiamo anche due giocatori fuori come Badu e Bessa che non so quando saranno al 100%, e ci possono dare mano. Stiamo individuando i settori da migliorare e ci proveremo".