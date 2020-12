Hellas Verona, Juric: "Una sconfitta ci può stare, possiamo migliorare"

Il Verona, contro la Sampdoria, perde interrompendo la sua marcia. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico, Ivan Juric, non fa drammi volgendo lo sguardo già al futuro. "Una battuta d'arresto che ci può stare. Nelle ultime partite abbiamo fatto benissimo, cambiando tanto e adattandoci con successo a seconda delle situazioni. Oggi i ragazzi hanno dato tutto, ma non abbiamo visto il miglior Verona. Nel primo tempo ce la siamo giocata alla pari con la Sampdoria, mentre nella ripresa loro hanno prevalso. Ora servono lavoro, umiltà e concentrazione. Mi dispiace anche per l'episodio dell'espulsione di Baràk, perdiamo un giocatore importante" le sue parole al sito ufficiale del club. Una confitta che non intacca le certezze maturate in questo avvio di stagione, ma la consapevolezza che la squadra può ancora migliorare. "Dobbiamo ringraziare tutti i ragazzi, perché ultimamente hanno disputato partite memorabili, ma c'è ancora tanto da lavorare. A loro voglio dire di continuare a lavorare con umiltà e serenità, perché sono un'ottima squadra. Le prossime sfide contro Fiorentina e Inter? Lo spirito giusto, quello che ci ha portato fino a qui, non si deve mai perdere. Adesso prepariamo al meglio i prossimi incontri, mantenendo la serenità e lo spirito giusto per proseguire al meglio sulla nostra strada" ha concluso Juric.