Hellas Verona, Juric: "Veloso e Badu saranno due grandi colpi per noi"

L'allenatore gialloblù Ivan Juric ha parlato così ai canali ufficiali dell'Hellas Verona dopo la prima amichevole del ritiro estivo, finita 12-0 a favore dei suoi contro il Primiero: "È andata bene ed è arrivata dopo tre giorni di lavoro, non si è fatto male nessuno ed è stato un buon allenamento".

Sistema di gioco?

"I moduli contano poco, davanti eravamo in tre attaccanti stretti, perché anche loro difendevano a tre, e siamo andati bene".

Ragusa, Crescenzi e i nuovi arrivati?

"I primi due rientrano da lunghi infortuni e devono lavorare ancora per crescere. I nuovi sono giocatori che hanno già fatto la Serie A e si vede da come stanno in campo, ad ogni modo si sono inseriti bene".

Rinforzi?

"Non so di quanti giocatori abbiamo ancora bisogno per presentarci competitivi alla prima giornata e pronti a dare battaglia. Fino ad adesso devo dire siamo stati in grande sintonia e credo che abbiamo lavorato molto bene con la società in quest’ottica. Magari non abbiamo la disponibilità di altre società ma stiamo facendo un ottimo lavoro".

Badu e Veloso: i loro problemi fisici?

"Miguel Veloso è stato fermo per dei problemi ma ora sta bene, Badu viene da un infortunio, ma non prendiamo certo giocatori che non possono giocare e sono certo che saranno grandi colpi per noi".

La posizione di Zaccagni?

"Mi piace vederlo più avanzato, come oggi, perché se si realizzano bene gli spunti che ha si può fare male all’avversario, ma detto questo è il primo anno che arriva in Serie A da protagonista e dovrà confrontarsi con giocatori forti e fisicità diverse".

Pazzini?

"Si sta allenando bene, noi contiamo su di lui".

Di Carmine?

"Può realizzare il sogno di giocare in Serie A a 31 anni".

L’entusiasmo dei tifosi?

"Sono contento ed è un’ottima cosa, spero che loro siano davvero il dodicesimo uomo in campo. I giocatori hanno avvertito proprio questo e sentono l’entusiasmo".

Mihajlovic?

"Mi dispiace molto per lui, ma se penso a lui come persona credo che ce la farà".