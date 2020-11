Hellas Verona, Juric: "Vinto ma è stata dura. A San Siro cercando di fare il massimo"

Dopo il successo sul Benevento, il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Penso che c'è un grande lavoro da fare, ma tanto tanto. La squadra è stata stravolta, è rimasto poco dell'anno scorso. Oggi benissimo i primi 25 minuti, poi difficoltà. C'è tanto da lavorare ma dopo con tanto spirito e volontà hanno ribaltato la partita. Abbiamo vinto ma è stata veramente dura".

Barak e Kalinic?

"Sono giocatori importanti. Devono trovare la migliore condizione. Abbiamo tanti giocatori fuori e non è facile lavorare con tanti nuovi. Come ho detto, i ragazzi hanno uno spirito fantastico, hanno voglia di crescere e oggi l'hanno vinta così oltre che con la qualità".

Cosa ha pensato sul tacco di Kalinic in occasione del primo gol?

"Sta crescendo. Penso possa fare ancora meglio. Gli manca quello scatto bruciante ma già così ci sta dando una grande mano. Ha preso la traversa e mi spiace ma sono convinto che se cresce così farà un bel campionato. Deve solo continuare a lavorare come sta già facendo".

Quanti gol ha nei piedi Barak?

"Non lo so. Al di là del gol, sa stare in campo. Ha un buon tiro e senso dell'inserimento. Mi piace di più il primo gol, il secondo è bello. Spero continui così. Gli devo dire grazie per quello che sta facendo".

Zaccagni sta diventando più concreto?

"Nelle ultime due partite ha fatto un passo in avanti. Ha fatto l'assist con la Juve e oggi anche. Sta crescendo, deve continuare così. Può ancora migliorare ma c'è un anno di lavoro alle spalle".

Un giorno può accorgersi che questo Verona è più forte di quello dell'anno scorso?

"Ho spirito del lavoro. Io prendo 20 giocatori e lavoro. E' difficile cambiare così tanto senza preparazione, credere che puoi far tutto subito. Abbiamo perso giocatori buoni ma troveremo altre cose. Mi auguro che i ragazzi migliorino".

Come caratteristiche vi manca un Amrabat?

"Con le sue caratteristiche Vieira ha dimostrato che può fare quel lavoro tosto. Amrabat è cresciuto, Vieira ha caratteristiche giuste. Possiamo migliorare anche in difesa".

Con che spirito andrete a San Siro col Milan?

"Il Milan ha un progetto. Si vede, stanno facendo benissimo. Complimenti a Pioli ma noi andiamo là col nostro spirito, cercando di fare il massimo. Non vai mai battuto. Faremo la nostra partita cercando di migliorare e fare punti".