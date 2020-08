Hellas Verona, Kumbulla: "Dall'esordio alla vittoria con la Juve, stagione da sogno"

Marash Kumbulla, difensore rivelazione dell'Hellas Verona, attraverso il suo profilo Instagram ripercorre la stagione che si è da poco conclusa: "Se mi fermo un attimo a pensare alla stagione che è appena conclusa mi sembra un sogno. A cominciare da quel 25 agosto, data dell’esordio in A, che non dimenticherò. Così come non potrò certo dimenticare il 5 ottobre e la gioia del primo gol. Le sfide alle big del nostro campionato, la vittoria sulla squadra campione d’Italia, la cavalcata di un gruppo straordinario che ha meritato ogni singolo punto e ogni singola soddisfazione di un campionato di cui andare semplicemente orgogliosi".