Hellas Verona, Kumbulla: "Punti importantissimi per il nostro obiettivo"

Marash Kumbulla, difensore del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con il Parma: "Siamo riusciti ad arginarli bene, ci siamo preparati alla grande per questa partita. Fortunatamente siamo riusciti a conquistare dei punti importantissimi per il nostro obiettivo, adesso festeggiamo e pensiamo alla prossima gara. Le schermaglie a fine partite? Dovevano ridarci la palla e non ce l'hanno data, ma sono cose che in campo possono succedere. Non c'era una difesa così dal Verona dello scudetto? E' una cosa bella, è merito anche del mister che ci ha aiutato molto in questi mesi di lavoro, ora ne raccogliamo i frutti. Non ci sono segreti particolari, bisogna solo lavorare bene in settimana, poi ripetiamo quello che facciamo in partita. Io non mi sento una rivelazione, gioco grazie al mister e cerco di ripagare la sua fiducia giocando nel miglior modo possibile".