Hellas Verona, lavoro sporco e qualità: Juric si gode Amrabat

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È vero, è difficile per un allenatore sentirsi completamente soddisfatto dopo una partita contro una potenziale avversaria per l'obiettivo salvezza terminata in parità, e senza gol. La difesa è senz'altro una delle note positive per Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, dopo lo 0-0 contro l'Udinese guidata dal connazionale, persino concittadino in patria, Juric. Ma probabilmente i segnali migliori per il croato sono arrivati dal centrocampo, ed in particolare da un interprete preciso.

Due, in realtà, perché anche il subentro di Valerio Verre ha dato risposte di buona fattura a Juric. Il quale però, più di ogni altra cosa, ha potuto apprezzare un'altra prestazione positiva di uno dei volti nuovi di questa Serie A, la mezzala olandese Sofyan Amrabat. Seconda prestazione di spessore per il centrocampista, già ammirato in ottima forma in un palcoscenico di prestigio quale l'Allianz Stadium. Dopo quella di Torino, un'altra prova per la quale sorridere, anche se dopo una mezz'ora buona trascorsa a combinare poco, salvo poi accendersi eccome nella ripresa. Insomma, il classe '96 arrivato a Verona in prestito dal Club Brugge, è uno dei profili di maggior qualità di cui dispone Juric, e probabilmente dalle sue invenzioni passeranno buona parte delle chance di giocarsi la salvezza per l'Hellas. Senza scordarsi del contributo che dà senza palla. Con tanto di rassicurazioni post-gara del tecnico: "Tranquilli, non ce lo porta via nessuno".