Intervistato da Sky Sport, l'esterno dell'Hellas Verona Danko Lazovic ha analizzato così la sconfitta odierna con l'Atalata: "C'è tanto dispiacere per questa sconfitta, meritavamo di portarci a casa almeno un punto. Peccato per quel rosso, ci siamo abbassati troppo e abbiamo preso il terzo gol dall'Atalanta".

Barattereste i complimenti con qualche punto in più?

"Dobbiamo lavorare ancora di più per andare avanti con questo gioco e fare anche risultato. Non possiamo essere contenti oggi, ora dobbiamo andare a vincere contro il Torino".

Queste sconfitte vi fanno maturare?

"Sicuramente sì, questa e quella con l'Inter. Avremmo potuto gestire meglio entrambe le partite. Poi il merito chiaramente va anche agli avversari, ma dobbiamo imparare la lezione e fare tesoro dei nostri errori".

I paragoni tra Juric e Gasperini?

"Sono due grandi allenatori, hanno idee di gioco molto simili".