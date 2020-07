Hellas Verona, Lazovic: "Senza pressioni, cercheremo di fare più punti possibili"

Darko Lazovic, esterno dell'Hellas Verona, ha parlato a Nova.rs del suo momento e di quello della squadra di Ivan Juric: "Credo sia la mia miglior stagione di sempre da quando sono in Italia: quest’anno ho disputato molte belle partite, anche quando non ho segnato, ma è anche merito di tutta la squadra. Abbiamo giocato bene contro il Sassuolo, ma poi durante gli ultimi venti minuti ci siamo abbassati e abbiamo preso gol al 97′. Che volete farci, è il calcio… Comunque poi abbiamo vinto contro il Parma, raggiungendo l’obiettivo della salvezza. Possiamo essere soddisfatti, ma non vogliamo fermarci. l settimo posto è distante solo un punto, ma il nostro obiettivo era la salvezza e quindi non abbiamo imperativi o pressioni: cercheremo di fare più punti possibili. Ora si gioca ogni tre giorni, ma speriamo di continuare così".