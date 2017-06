Hellas Verona, Mandragora e Kean nomi caldi. Orsolini solo ad agosto

© foto di Federico Gaetano

Ultime sul mercato dell'Hellas Verona direttamente dal Corriere di Verona. Il ds gialloblù, Filippo Fusco, conta di fornire a Pecchia l’80 percento della rosa per i primi giorni del ritiro. Calde le piste Alex Ferrari e Bruno Zuculini, che hanno salutato il Verona per fine prestito e per cui sono in corso colloqui con il Bologna e il Manchester City. L’altra via battuta con frequenza da Fusco conduce alla Juventus: Moise Kean e Rolando Mandragora sono sempre obiettivi di rilievo per l’Hellas, mentre di Riccardo Orsolini si parlerà ad agosto, dopo che Massimiliano Allegri l’avrà valutato nel ritiro bianconero.