Hellas Verona, Mazzola: "Ritiro da Serie A, sta nascendo un gruppo di bravi ragazzi"

Sandro Mazzola, team manager del Verona ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club nell'ottavo giorno del ritiro in Val Gardena: "Ritiro atipico? Sicuramente, la situazione attuale ha imposto qualche sforzo organizzativo in più, ma ce l'abbiamo fatta: siamo qui, in un posto perfetto per allenarci, dopo aver finito la scorsa stagione nel migliore dei modi. Dopo qualche intervento di manutenzione, anche il campo è diventato ottimale, mentre sia l'hotel che il centro sportivo rispondono perfettamente alle esigenze di un Club di Serie A. La squadra che sta nascendo? Un insieme di bravi ragazzi, che si impegnano quotidianamente, seguendo le indicazioni del mister e del suo staff".