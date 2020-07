Hellas Verona, Miguel Veloso: "Nessuno si aspettava un torneo così da parte nostra"

vedi letture

Miguel Veloso, centrocampista dell'Hellas Verona e autore del gol del pari contro l'Inter, ha parlato al sito ufficiale al termine del match:

Questo è un pareggio che ha il sapore della vittoria?

"Per lo spirito di sacrificio e per la prestazione di gruppo questo pareggio vale come una vittoria. Oggi abbiamo dato ancora di più, esprimendo anche il nostro gioco che è fatto di grande dispendio fisico, in un periodo in cui ci sono tante partite. Per questo la grande felicità nell’esultanza finale: nonostante la stanchezza siamo riusciti a fare un punto contro una grande squadra".

Non è la prima volta che segna a una big, c'è una ricetta particolare?

"Il mio compito è sempre quello di aiutare la squadra, perché so che né io né i miei compagni possiamo vincere da soli. Io cerco sempre di fare del mio meglio, oggi sono stato bravo e fortunato nel segnare il gol del pari, ma il merito è di tutto il gruppo".

Un pensiero all'Europa ce lo state facendo?

"l nostro grande obiettivo era la salvezza, ora è quello di raccogliere più punti possibili e alla fine faremo i conti. Vogliamo finire bene questa stagione, perché quando siamo partiti nessuno si aspettava un campionato del genere".