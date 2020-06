Hellas Verona-Napoli è Rrahmani a caccia dell'Europa contro il suo futuro

Fra pochi minuti riprenderà anche il campionato del Napoli. Gli uomini di Gennaro Gattuso saranno impegnati al Bentegodi contro l'ottimo Hellas Verona di mister Juric in una sfida che a conti fatti vale l'Europa. Tanti e diversi i motivi d'interesse, ma in casa azzurra ci sarà particolare attenzione soprattutto per la prestazione Amir Rrahmani.

A caccia dell'Europa contro il suo futuro - Quello che sembrava solo un sogno, per l'Hellas, piano piano sta diventando obiettivo concreto, reale, a portata di mano. L'Europa è lì e se il Verona si è costruito la possibilità quantomeno di provarci il merito è anche di Rrahmani che insieme a Kumbulla si è proposto come una delle migliori sorprese d'Italia a livello difensivo. Il Napoli non ci ha messo molto a convincerlo, in vista del prossimo anno, spendendo per il suo cartellino oltre 15 milioni di euro (considerando anche i bonus). Contestualmente, a gennaio, le due società si sono accordate per lasciare il classe '94 in prestito a Verona fino a fine anno. E stasera, con la maglia dell'Hellas sulle spalle e tanta voglia di centrare l'Europa, Rrahmani avrà un primo assaggio diretto di quello che sarà il suo futuro.