Hellas Verona, non si molla Ceccherini ma la Fiorentina vuole prima prendere il sostituto

Secondo quanto riportato da Sky Sport l'Hellas Verona aspetta di poter ottenere il via libera per acquistare Federico Ceccherini dalla Fiorentina, ma i viola per il momento l'hanno bloccato perché prima di cederlo vorrebbero trovare un sostituto da inserire in rosa.