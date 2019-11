© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo averlo inseguito per settimane nella finestra estiva, l'Hellas Verona proverà nuovamente a tesserare Musa Barrow, attaccante dell'Atalanta e della nazionale gambiana. Fuori dalle rotazioni di Gasperini - utilizzato solo in caso di mancanza di interpreti - Barrow potrebbe andare via in prestito dopo avere rinnovato fino al 30 giugno 2024. A riportarlo è SportItalia.