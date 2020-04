Hellas Verona, occhi in Sud America per rinforzare la difesa. Piace Laborda del Nacional

Per rinforzare una difesa che nella prossima stagione perderà quasi sicuramente Rrahmani e Kumbulla (anche se per quest'ultimo si cercherà di ottenere il prestito dall'Inter) l'Hellas Verona guarda in Sud America. Secondo quanto riferito da Calciohellas.it il direttore sportivo gialloblù Tony D'Amico avrebbe messo nel mirino il centrale Mathias Laborda, classe '99, del Nacional Montevideo. Il giocatore, che può giocare sia come centrale sia come terzino destro, ha il contratto in scadenza nel dicembre 2020.