Hellas Verona, offensiva per Vlahovic. Il serbo ha già detto no al Crotone

L'Hellas Verona si fa avanti per Dusan Vlahovic, ma la società scaligera non è l'unica ad essersi fatta sentire nelle passate settimane. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, infatti, il Crotone si era mosso con grande anticipo per tentare il colpo in prestito, ma si è dovuto scontrare molto rapidamente con il rifiuto del giovane attaccante, ancora convinto di potersi giocare le sue chance a Firenze, e poco propenso, dal suo punto di vista, a ridimensionare la propria realtà del presente.