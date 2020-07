Hellas Verona-Parma, i convocati di Juric: Pessina ok, out Salcedo ma c'è Borini

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Hellas Verona ha reso noti i convocati per la sfida al Parma di stasera: Juric avrà a disposizione Borini ma non Salcedo e Kumbulla, quest'ultimo squalificato, mentre a centrocampo figura regolarmente tra i convocati anche Pessina, seppur in condizioni non ottimali. Di seguito l'elenco diramato dal club:

Portieri: Silvestri, Radunovic, Berardi.

Difensori: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Dimarco, Dawidowicz, Empereur, Adjapong.

Centrocampisti: Badu, Verre, Lucas, Zaccagni, Pessina, Amrabat, Lazovic.

Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Borini.