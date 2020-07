Hellas Verona, Paro: "Amrabat è cresciuto, può dimostrare le sue qualità in una grande squadra"

Matteo Paro, allenatore in seconda dell'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l'Atalanta: "Amrabat è cresciuto tantissimo in campo, ha una presenza straordinaria, ha acquistato sicurezza e consapevolezza. Ha tutte le carte in regola per poter dimostrare le sue caratteristiche in una grande squadra".