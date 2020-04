Hellas Verona, Pazzini finisce nel mirino del Monza di Adriano Galliani

Già dallo scorso mercato di gennaio il Monza, forte del vantaggio mostre acquisito in campionato, ha iniziato il lavoro di costruzione della squadra per la prossima Serie B. Un lavoro, ovviamente, ancora non completato e che in estate vedrà altri tasselli in arrivo per la definizione del puzzle. Uno di questi, stando a quanto riportato da L’Arena potrebbe arrivare dalla massima serie. Giampaolo Pazzini, attaccante in scadenza di contratto con l’Hellas Verona sarebbe l’ultima idea di Adriano Galliani (che ha già avuto il bomber toscano al Milan) per rinforzare il fronte offensivo con un giocatore di alto livello.