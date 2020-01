Fonte: hellasverona.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le principali dichiarazioni dell'attaccante gialloblù Giampaolo Pazzini, rilasciate al termine di SPAL-Hellas Verona, 18esima giornata della Serie A TIM 2019/20: "Il gol di oggi? Sicuramente il merito è da dividere con la squadra e soprattutto con Lazovic. Personalmente ho sempre cercato di lavorare per migliorare la mia condizione. Rimanere sul pezzo a volte non è facile, però sono molto contento di essermi tolto questa grande soddisfazione, mi rende molto orgoglioso e mi dà carica per il futuro. Un lavoro specifico durante queste settimane? Quando si cresce con l'età è giusto trovare un proprio equilibrio sotto certi aspetti. Ci sono caratteristiche che non possono essere quelli di dieci anni fa, bisogna lavorare di testa e d'esperienza. Vanno curati tutti gli aspetti che riguardano la quotidianità. Però ripeto, oggi Darko mi ha dato una palla bellissima. Mi dispiace per il secondo gol invece, quella è una rete sbagliata. Il movimento sul gol? Il difensore guardava spesso solo la palla, quindi volevo e speravo che la sfera potesse arrivare lì dove l'ho colpita. La qualità della vita e della città in cui sei aiuta a 35 anni? Io con Verona ho un rapporto fantastico che si è creato nel tempo. Questo mi ha spinto a fare sempre meglio, per la responsabilità che sento dall'affetto delle persone", ha concluso.